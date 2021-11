Eeva Mägi osaleb Pimedate Ööde festivalil kahe lühifilmiga

Jätkuvalt on Eeva Mägil käsil ka uus täispikk dokumentaalfilm. “Selle filmiga on nii, et elu lavastab ise nii palju, et ei jõua kõike kohe ära filmidagi. Ning kui mõtled, et enam keerulisemaks elud minna ei saa, siis selgub, et siiski saab. Tuleb tõdeda, et vahel on elu ise ikka üks päris uskumatu lavastaja,” lausus ta.