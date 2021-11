Majandusaasta aruande järgi oli müügitulu 2020. aastal 691 573 eurot, millest füüsilised kauplused andsid veidi enam kui poole ning e-pood ülejäänu. Olulise hüppe tegigi koroonasuletuse ajal just e-pood, mille müügitulu kasvas 85,66%. Must Kass OÜ jaotamata kasum on 2020. aasta lõpu seisuga 581 710 eurot.

Ettevõtte juhatuse liige Tomas Süld märkis, et koroona mõjus esoteerikakaubandusele tõesti hästi. "Vaimne kliima on koroona taustal ikkagi halb ning inimesed vajavad hingekosutust. See on selleks üks tee," ütles Süld nende äri menukuse kasvu kohta.