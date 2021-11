REPLIIK ⟩ Mis on talumiskoormuse piir?

ERR-i portaal avaldas uudise selle kohta, et justiitsminister Maris Lauri tõmbas tuulikute talumistasu plaanile pidurit. Leian, et tuulikud kas meeldivad inimestele või mitte. Sama on igasuguse inimesepoolse ettevõtlusega. Kui palju kuuleme meedias kaebuseid metsaraiete kohta, lautade kohta, põldude väetamise kohta, elektriliinide kohta jne? Ehk siit küsimus, mis on talumiskoormuse piiriks ja miks ainult ühte neist võimalikest objektidest ehk tuulikut maksustatakse?