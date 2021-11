JUHTKIRI ⟩ Helkurid külge!

Paraku kipuvad paljud meist unustama, kui oluline on sel valgusevaesel ajal olla liikluses nähtav. Tumedates rõivastes ja helkurita jalakäijat ei pruugi sõidukijuht märgata enne, kui on liiga hilja.

Helkurita jalakäijaid, kes ootamatult sõiduki valgusvihku ilmuvad, on kirunud küllap iga autojuht. Samas kipuvad paljud roolikeerajad unustama või ignoreerima tõika, et sõidukist väljudes satuvad nemad samuti jalakäija rolli. Ning peavad helkurit kandma. Isegi see, kes oma sõnul liigub ainult kõnniteel või poe parklas.