Konkurents on suur ja kasvab veelgi. Kas kõigile poodidele kliente jagub – eks saame näha. Inimesed on erinevad: kes otsustab kauba hindade järgi, kes ootab poest võimalikult laia toodete sortimenti. Kes valib oma lemmikpoe selle järgi, kui lähedal see tema kodule asub, kes selle põhjal, kui mugav sinna õhtul pärast tööpäeva lõppu sõita on.