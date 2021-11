Unemaal seiklev lapsuke nohiseb vaikselt, kui järsku kostab tasane klõpsatus – lutt kukub võrevoodi vahelt põrandale. Otsekui Murphy seadusi järgides ärkab just sel hetkel ka laps, kes häälepaelad valla päästab ning on ju ilmselge, mille järele ta sel hetkel igatseb.

Kuigi sülle võtmine ja läheduse pakkumine on nutvale beebile number üks, on järgmine kindel abimees lutt, mis lapse kähku tagasi unne suigutab. Nüüd läheb lahti paaniline põranda patsutamine ja kobamine, et leida üles voodi alla veerenud lemmik. Võib juhtuda, et lootus lutt vaikselt hämaras kedagi teist üles ajamata üles leida asendub hoopiski perekondliku aardejahiga, kus peaauhinnaks on rahulikult uinuv beebi.