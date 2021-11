Ametikool võtab kasutusele juubelilogo

Õppijate tööde hulgast väljavalitud logo autor on kolmanda kursuse kujundusgraafik Kelli Kütt .

“Kuna märksõna oli jääda ametikoolilikuks, siis otsustasingi autentsuse säilitamiseks ainult ümarjooni kasutada. Programmi töölaual üritasin matemaatiliselt korrektselt kujundada, ruudustik oli suureks abiks. Kahe nulli ühendus sümboliseerib mõttelaadi “100 ja mis kõik on veel ees”. Lisaks annab see edasi ka meie kooli tasakaalukust ning koostöövalmidust. Värvid on oma raskuse poolest võrdselt jaotatud ja harmoonias,” kirjeldas Kelli Kütt oma tööprotsessi ja selle tulemust.