Null üheksa, null üheksa, null üheksa – selline on Vahtra talu sünnikood. Kena meeles pidada. “Sel päeval me kolisime sisse,” selgitab Meelis müstilise numbrikombinatsiooni tähendust. “See ei olnud nii sätitud, juhtus täitsa kogemata. Kolm aastat ma seda maja ehitasin, enne seda oli veel projekteerimise periood.” Ei saa öelda, et väga kaua tehtud, aga kaunike on ta küll. Üks Saare maakonna tänavuse Kauni Kodu konkursi nominente.