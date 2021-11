Saatejuht Aare Laine pakub kuulata suvel, 25. juulil, avatud talude päeval tehtud intervjuud Uustla talu peremehe Siim Sooäärega, kes Saksa talupoe juures Kiratsi külas oma talu toodangut huvilistele tutvustas. Juustu degusteerinud külalised ei olnud kiitusega kitsid. Talunik jäi päevaga rahule, öeldes, et tagaside on ainult positiivne. Nüüd siis tuli Mahepõllumajanduse sihtasutuselt ja mahepõllumajanduse koostöökogult talunikele meeldiv uudis - Uustla talu grilljuust tunnistati Eesti parimaks mahetoiduks.

Pikemalt on saates juttu mahepõllumajandusest tervikuna. Liia Sooäär oli Saaremaal üks esimisi, kes oma talus mahetootmisega ligi 30 aastat tagasi alustas. Liia arvates oli see õige samm. Mis kõige tähtsam, noored on selle tootmisviisi omaks võtnud. Siimu hinnangul grilljuustule turgu jagub. Talunikud teevad ka ise kõik selleks, et turgu laiendada.