Ehkki Hariduse kooli pere tegutseb septembrist saadik Upal kitsukesel asenduspinnal, pole koolimaja ümberehitustööd Kuressaares isegi pihta hakanud. Karta aga on, et kaua tehtud-kaunikese eest tuleb maksta vägagi soolast hinda. Selle ajaga, mis kulunud kemplustele hanke (õigemini hangete) ümber, on paraku kasvanud ka ehitushinnad. Ning lausa nii pöörases tempos, et hanke võitjale 7,3 miljonist eurost koolimaja valmis saamiseks ilmselt ei piisa.