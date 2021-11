MUHU UUDISSED ⟩ Tulge kõmpima, teris tuleb

Neh tuleks lundki nõnna luupeksikondist suadik, oleks sestkid valgem. Korraks justkut oleks antud, aga kole nobesti kadus äe jälle. Nüid oo kuu kua jälle kahanema akan ja lund põle ja… vuata luotus suur, et pühabest äkist ilma valgemaks viab. Selle võrragid, et jõulute uotamise aeg pihta akkab ja õuete piale natusse tulesid sätitse.

Kuusetuled lähtvad põlema

Liivavahel pannasse kuusetuled põlema pühabe vidusel, pirekse pärast nelja. Neh, neljast oo keskväljaku pial pissike sõnavõtt ja kontsert ja siis pauhtik! kuusetuled lähtvad põlema. Ja kirguõpetaja mudud juhatab selle advendiaja sisse ja jägatse tahtjatele ikka päris elus tuld kua kojo vädamiseks. Et rõemsat akatust siis! Tulge aga kõik tule järgi!

17. november – 15. detsember toimub Muhu valla liikumisvõistlus “Tulge kõmpima – teris tuleb!”. Selle umbest kuu aja sihes tuleks siis tiha vähemaste sada tuhat sammu. Ja kis sellega akkama suavad, siis nende vahel loositse auindasid kua välja. Kinkekuaerta ja muud moni kua. Neh, et ikka kindlus käe, et oo omad sammud ää köidud ja et suaks ennassid kirja panna, siis oo taris nutitelevonni ja sõnna sisse kahte rakendust kua: FitSphere ja Google Fit. Ja siis tuleks üles otsida “Muhu liikumisvõistlus” ja ennasid osalejaks ää märkida. Ja siis põle muud kut aga atvaa köima! Pääva lõpetuseks tuleks äpiga sammud punktideks kua rehkenda. Ja suab kasvõi iga päe õueõhu käe olla. Nii pitkalt kut vähegid silm seletab.