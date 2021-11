Ükski missioon pole kerge, sest liitlased ja partnerid saadavad vägesid kriisikolletesse, mitte turismipiirkondadesse. Oleme kandnud valusaid kaotusi Iraagis ja Afganistanis, kuid meie riik ja kaitsevägi on saanud tugevamaks. Mäletame neid vapraid Saare ja mandri sõdureid väärikalt, kes on andnud oma elu meie kõigi rahu hüvanguks.

Need kriisid ja konfliktid mõjutavad ka Eesti julgeolekut, olgu nad tuhandete kilomeetrite kaugusel. Eesti julgeolek ei alga ega lõpe Narva jõel või Koidula piiripunktis. Alustasime Balkani poolsaarelt, jätkasime Aasias ning jõudsime kümmekond aastat tagasi India ookeani piirkonda ja Aafrikasse. Me oleme saanud hindamatut poliitilist ja kaitsealast kogemust ja kapitali.

Arengu loomulik osa

Osalemine välismissioonidel on kaitseväe arengu loomulik ja lahutamatu osa, nagu ka panustamine NATO, Euroopa Liidu ning muudesse kiirreageerimisjõududesse, näiteks Suurbritannia juhitud ühendekspeditsioonivägedesse. Kaitsevägi ja Kaitseliit on Eesti veri ning liitlassuhted on hapnik. Tugevad ja usalduslikud liitlassuhted ei teki tühja koha pealt või lihtsalt tänu Washingtoni (NATO) leppele ja Euroopa Liidu aluslepingutele. Nad kujunevad välja aastakümnetega, tehes aktiivselt koostööd ning arvestades üksteise murede ja huvidega.

Eesti või mis tahes teise NATO ja/või Euroopa Liidu liikmesriigi iseseisvus tänapäeva tingimustes ei tähenda endassetõmbumist ja rahvusvahelise koostöö pelgamist. Tõsi, suurriigid lubavad endale rohkem isekust, kuid nad ka panustavad märkimisväärselt enam poliitiliselt, majanduslikult ja sõjaliselt.

Eesti on suuruselt võrreldav Luksemburgiga, kuid mitte geograafia ja ajaloo poolest.

Peame tõdema, et liitlaste ja partnerite poolt Eestile osutatud tähelepanu ja toetus on ebaproportsionaalne võrreldes Eesti suurusega. Nii on tänu sellele, et Eesti on seni ajanud õiget välis- ja julgeolekupoliitikat ning meie kaitseväelased, diplomaadid ja teised riigiteenistujad, eksperdid ja erasektori esindajad on tipptasemel.

Riigikogus läbis kaitseväe tuleval aastal välismissioonidel kasutamise otsuste eelnõude pakett esimest lugemist. Mõned rahvasaadikud küsisid, mida Eesti on õppinud Afganistanist ja sealt lahkumisest ning miks me soovime jätkata osalemist Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil, kui Mali riiki juhib Moskva-sõbralik hunta ja seal võib hakata tegutsema GRU taustaga sõjaline “erafirma” (niinimetatud Wagneri grupp). Väideti sedagi, et Eesti peab koos Prantsusmaaga “koloniaalsõda”.

Liitlaste solidaarsus on üksteise igakülgne toetamine, millel on mõistagi poliitiline ja praktiline külg. See ei ole vorst vorsti vastu stiilis labane tehing. Eestil on väga hea iseseisev kaitsevõime, arvestades meie piiratud inim- ja materiaalseid ressursse. Sellega anname eeskuju paljudele teistele liitlastele, kuid vaadakem tõele näkku – suurema konflikti korral ei suuda me ise ennast kaitsta. Mitte kunagi enam üksi. Me peame õppima eelkõige 1939. ja 1940. aastate sündmustest, mitte ainult Afganistanist.