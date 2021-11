JUHTKIRI ⟩ Vabatahtlike tähtis roll

Vaevalt suur osa meist üldse adub, kui tähtis roll meie ühiskonnas ja kogukonnas on vabatahtlikel ja vabatahtlike tööl. Mõelgem korraks kasvõi priitahtlikele päästekomandodele, abipolitseinikele või merepäästele – kas me nendeta tänapäeval üldse hakkama saaksime? Poleks neis valdkondades tegutsevaid vabatahtlikke, ei tunneks me end ehk sugugi nii turvaliselt.

Selle nimel, et järgmised põlvkonnad vabatahtlikuna tegutsemist ei pelgaks ega ära põlgaks, tuleb aga tööd teha. Nii, nagu teeb seda Saaremaa gümnaasium. Selle kooli poolsada õpilast on läbinud kogukonnapraktika, mille ülesanne on süvendada noortes vabatahtliku panustamise harjumust. Näiteks on gümnasistid käinud Saaremaa lasterikaste perede ühendusel abis poodidest söögikraami kogumas – nende inimeste jaoks, kel endal toidu ostmiseks raha napib. Nii mõnigi noor on priitahtlikuna tegutsemisest innustust saanud ning soovib seda teha ka edaspidi.