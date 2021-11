See vaidlus pole tegelikult üldse oluline, pigem kitsarinnaline tähenärimine. Ole, kust oled, tähtis on see, kuidas sa tunned ja mida sa mõtled. Tihti ongi mujalt tulnud inimesed rohkem saarlased, kui põliselanikud ise. Ja seda võib laiendada kasvõi külatasandile.

Saarluse õpe ei anna juhtnööre, kuidas olla saarlane. Selle peab igaüks endale ise selgeks mõtlema. Vahest just sellise abimaterjaliga nagu Saaremaa gümnaasiumi saarluse õpe. Need on lood Saaremaast ja saarlastest. Sellest, mis on meie ümber. Mõistes kõike seda ja mõtestades ennast selles ruumis, mõistame me paremini ka ülejäänud maailma.