See on ju teada tarkus, et või muudab alati kõik maitsvamaks ning küüslauk – no seegi annab toidule teinekord tükkmaad parema meki. Et Kristjani ema on vene juurtega, on temagi roogadesse pandud küüslauku alati mõnuga. Ehk on just sealt midagi pojalegi tema eelistustes külge jäänud.