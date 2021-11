PRIIT SEPP ⟩ Lähisuhtevägivald ei ole peresisene asi!

Enamikus neis juhtumeis on kannatajad olnud naised ja vägivallatsejad enamasti mehed. Ligi 60% vägivallatsejatest on olnud joobes. Enamasti annavad juhtumitest teada ohvrid ise või siis nende pereliikmed.

Juhtumite arv on viimaste aastate vaates Saaremaal vähenenud, kuid Eestis tervikuna on lähisuhtevägivallast teadaandmine viimastel aastatel püsinud enam-vähem samal tasemel.

Jõhkrutsevad ka naised

Registreeritud juhtumite arvu vähenemise põhjust on üheselt keeruline välja tuua, kuid kahanemise ühe põhjusena näeme, et osa vägivallatsenud inimesi on kinni peetud ja kannavad karistust, osa on katseajal.