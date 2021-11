Jõulude tähendus on inimeste jaoks erinev. Kelle jaoks on see eelkõige kristlik püha, tähistamaks Jeesuse sündi. Kelle jaoks kodune püha, kus lähedaste seltsist rõõmu tunda. Paljud lapsed ootavad jõule ja jõuluvana eeskätt siiski sellepärast, et kingitusi saada.