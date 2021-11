Talv tuleb alati ootamatult – ühtäkki on vaja nii talverehve kui ka helkureid. Politseinik Matis Siku sõnul peab inimestele järjekindlalt rääkima, et talvine aeg on liikluses kõige ohtlikum. Hoolsad ei pea olema mitte ainult jalakäijad, vaid ka jalgratturid ja sõidukijuhid.