„Paljulapselise pere peana tean, kui oluline on lastele jõulurõõm ja millist rolli mängivad selles kingitused, mida lapsed on südamest soovinud. Seetõttu on mul väga hea meel, et Maxima on nii pikalt vedanud heategevuslikku Inglipuu kampaaniat ja jätkab seda ka sel aastal,“ lausus MAXIMA Eesti tegevjuht Edvinas Volkas. Saaremaal ootab kinki 28 last.