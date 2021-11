ILMATEENISTUS LUBAB TUISKU ⟩ Üle maa leviv lumesadu muudab teeolud keeruliseks

Kirdetuul on öö hakul veel väga tugev, seejärel see aeglaselt nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, tuulele avatud rannikul veidi kõrgem. Pühapäeva ennelõunal lumesadu ja tuisk jätkuvad, pärastlõunal Lõuna-Eestist alates sajuvõimalus väheneb ja õhutemperatuur tõuseb plusspoolele ning sadu tuleb kohati alla lörtsina. Õhutemperatuur on 0..-3, tuulele avatud rannikul veidi kõrgem.