Kodusaarel käin harvemini kui Tallinnas. Aastased käigud saab pigem ühe käe näppudel kokku lugeda. Keskne ja pikem käik on suvel, augustikuus. Sel ajal toimub Kuressaare kitarrilaager. See on üks selline ankrukäimine, siis olen nädal aega Saaremaal ja toimetan aktiivselt Kuressaares.