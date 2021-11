Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus on nimetanud omikroni riskiriikideks kaheksa Lõuna-Aafrika piirkonna riiki, milleks on Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik ja Zimbabwe. Epidemioloogilistel põhjustel on terviseamet lisanud Eesti seisukohalt riskiriikide nimekirja ka Egiptuse ja Türgi. Kõikidest nendest riikidest saabudes muutub testimine tänasest alates kohustuslikuks sõltumata, kas Eestisse tullakse lennureisiga, maa või mere kaudu.