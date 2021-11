JUHTKIRI ⟩ See kättesaamatu keskmine

Põhjus on üsna arusaadav, sest meie maakonnas kõige kõrgemat palka maksvate majandusharude nagu IT- ja finantssektor töökohti peaaegu pole, nii nagu ka kõrgelt tasustatud riigiameteid. Selle koore riisuvad jätkuvalt Tallinn ja Tartu ning nende lähiomavalitsused. Saab näha, kas värskelt verd vahetanud Saaremaa vald suudab selles osas midagi ette võtta ja astuda samme, et ka Saaremaale tekiks juurde hästi tasustatud töökohti.