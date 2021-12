Suures kirkus olli äkist sehandune ports rahvast, et ma juba korraks mõtlesi, et ons nüid tükkis jõululaupa? Neh, kirgu nimepäe pieti kua üksiti takkajärgi ää. Ja kellu neljast jägati Liiva keskväljaku pial kõikidele jõulutuld kua. Ui sie Liiva linn oo ikka kole uhke nüid küll! Sured vägevad tuled igaspuol.

Kirguõpetaja reakis kole kenad juttu juure. Neh, et viimsel aal oo seda tüli ning riidu sii ilmas-muas ikka kohe ännatumalt palju. Et taa määletab, kut naad lapsest piast ollid omavahel vahest kiskun ja ikka mintud jälle vanamatele inimestele kaibama, et taa tegi moole seda ja taa tegi moole teist. Aga vanamate arust es oln ete riiul põhjustkid.

Ja ikka öetud lastele, et leppige nüid ää. Neh, ja maagid jähi siis mõtte, ja mool tulli miele moo oma nänn, kis kua ikka siis ühe kena pitka salmi luges, kut lastel riiuks läks, ja selle lõpp olli nõuke: "… mu lapsed, ärge riielge!"

Ja tulligid leppimine jälle. Ja siis ma jähigid kojo minnes mõtlema, et neh, ühed oo kanged maskite ja vaktsiinide vastalised ja teesed tükkis puoldavad neid kangest. Ja kumbkid aab omad õigust ja kohe mitte märki põle nähe, et miskitsugust leppimist kuskiltpuolt kua tuleks.

Paljast üks üheteese turjas jõhvitsemine köib ja änam ää ep lõpe. Tia kumps puol siis nüid oleks, kes lähäks teesele lausuma, et kuule, olga ete nende nartsude ja puokimistega nõnna kut oo, aga katsuks nüid ikka nõnna edasi olla kut enne seda vad pandeemit oldud sai. Me ep pia sellepärast viel saripidi kokku minema, et kumbkid omad tõde kuulutab.

Võtab vähä langsamini. Aitab sest küll, et riigi siadus inimestele vahe sisse tieb. Ja seda täma tegema piab, muedu ep suaks sellel tõvel änam üldse päitsid pähä.

Nönna et mis maagid muud ütelda oska, et lapsed, ärge riielge! Jõulud oo ju ometiks rahu aeg ja rõemu aeg. Vuata kui katsuks just vihuti ää leppida. Neh, siis sie va viirus ikka alles suaks ja näeks!