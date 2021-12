Viimastel päevadel mahasadanud lumi äratas inimestes lootuse, et äkki on tänavu loota tõelisi valgeid jõule. See oleks tõeline jumala õnnistus, sest helgust ja positiivseid mõtteid on praegu väga vaja. Kõikvõimalikud hinnatõusud on ju inimestel harja päris punaseks ajanud. Rohelised näitajad koroonarindel oleks vähemasti mingisugunegi leevendus.