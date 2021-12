Viimastel kuudel on Saare maakonna nakatumisnäit isegi kõrghetkedel olnud Eesti viimaste hulgas, koos Hiiumaaga eelviimasel-viimasel kohal. Novembris on nakatumine ühtlaselt vähenenud, kuid Mandri-Eesti paljudes piirkondades, sealhulgas Harjumaal on langus olnud märgatavalt kiirem.