JUHTKIRI ⟩ Koorilaulu murdepunkt

Koorilaulu on koroona puudutanud lähedalt. Ühes ruumis kooslaulmine on pikka aega üsna võimatu olnud. On Saaremaalgi pandeemiaajastul ette tulnud juhtumeid, kus kooslaulmisest on alguse saanud mõni suurem kolle. Tasapisi on koorielu hakanud taastuma, kuid vaktsineerimisnõue vajutab sellelegi oma pitseri.

Vaadates laulupeole registreerinute arve, on märgilisim neist just vähenenud kollektiivide arv. Kui lauljaid on vähemaks jäänud või on nad teistesse kooridesse läinud, siis nii mõneski kandis on koroona viinud koorilaulutraditsiooni katkemiseni.