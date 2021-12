JÕULUD PRAEGU: Kas omikron võib meile tänavu “jõulukingi” teha, me veel ei tea. See selgub täpsemalt mõne nädala pärast. Seni on aga valitsused inimesi üles kutsunud ettevaatlikkusele. Pilt on tehtud sel nädalal Šotimaal. FOTO: Thenational.scot