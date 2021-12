Mäetalu ütles näituse avamisel, et Saarte mängud on Saaremaa spordielu jaoks olulised. Pole ühtegi teist võistlust, kus meie tipud kokku tulevad ja ühiselt võistlevad.

Spordihoones väljapandud näituse jaoks aasta algusest materjali koguma hakanud Mäetalu tunnistas, et kohati oli see paras peavalu. Kõige keerulisem oligi alates 1991. a Ahvenamaa mängudest kõikide medalikomplektide kokkusaamine. Lisaks on näitusel rohkelt fotosid, mängude meeneid, esindusdresse ja dokumente.