KUULA JA VAATA ⟩ Merilin Mälk pääses Eesti Laulu poolfinaali

Televaatajate häältega pääses edasi STEFAN looga "Hope", Elina Nechayeva "Remedy" ning Anna Sahlene "Champion". Žürii häältega pääsesid aga edasi Saaremaalt pärit lauljatar Merilin Mälk oma looga "Little Girl" ning Alabama Watchdog lauluga "Move On".

Seekordses veerandfinaalis osalesid veel: deLULU "Music Saved My Soul", Goodreason "Three Days Ago", Lauri Pihlap "Take Me Home", Levvis "Let's Talk About" ja Shira "Under Water".