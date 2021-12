KÜLAVAHELOOD ⟩ Kuressaare merekool 130

Saatejuht räägib kuulajaile loo ühest kangest saarlasest, Kuressaare merekooli lõpetanud Aleksander Riisist, kes enne teist maailmasõda sõitis kaptenina purjelaevadel Martha ja Delphin. Nendest laevadest on lasknud kapten Riis kunstnik Friedrich Tammikul maalida ilusad pildid. Need maalid on Luhtse talu elutoa seinu ehtinud rohkem kui sada aastat.