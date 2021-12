Tööandja viis läbi töökeskkonna riskianalüüsi ja leidis, et minu töökohal on vajalik vaktsineerimine COVID-19 vastu. Mina otsustasin ennast mitte vaktsineerida. Tööandja esitas mulle kirjaliku ülesütlemisavalduse, kus on kirjas, et ma pole töökohale sobiv. Ma olen siin 20 aastat töötanud. Kuidas saab tööandja mind pärast nii pikka töötamist nimetada töökohale mittesobivaks? Kas saan töötukassast hüvitist?