Täna hommikul kella kaheksa ja üheksa vahel tõusis aga börsihind suisa 1000 eurole megavatt-tunnist. Neil, kes ostavad elektrit börsipaketiga, on pead juba halle karvu täis, elektriarvete tõttu niigi pinge all olevad rahakotid võivad lõpuks lühisesse minna.

Tegelikult tunduvad isegi kaks korda kõrgemad fikseeritud hinnad praeguste börsihindade kõrval mõistlikud, et mitte ütelda soodsad. Iseküsimus, kas mõni anomaalia, mis läheb nii suureks, et ei mahu enam n-ö skaalasse, on enam tarbija probleem. Anomaalne praegune olukord aga on, sest niisugusena ei kujutanud elektribörsi käitumist ette ilmselt mitte keegi.