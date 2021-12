RÖÖGATU ELEKTRIHIND ⟩ "Kõik, mis saab tööle panna taimeriga, töötab öösel"

Vähemalt ühes külas – aga võimalik, et selliseid on teisigi – ei saa öösel masinaid korraga tööle panna, kuna terve küla kasutab odavat elektrit samal ajal ja see võib majad pimedaks lüüa. Külaelanikud sätivad oma kodumasinate taimerid nii, et need masinad töötavad kordamööda: kui üks lõpetab, siis teine alustab jne. Samuti vaatavad pered üle oma elektripakette ja vahetavad neid. Näiteks läks üks pere võrdse paketi peale, kus elektriarved on jaotud aasta peale ühtlaselt, mis aitab kulusid paremini planeerida.