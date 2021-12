Politseinädal ⟩ Lõhutud akna-klaasid ja kadunud akutrimmer

Kaht kriminaalmenetlust alustati kehalise väärkohtlemise tunnustel ning üks algatati ähvardamise asjaolude tuvastamiseks. 5. detsembril sai politsei teate, et Kuressaares eramajas ähvardas 63-aastane mees oma abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.

24. novembril avastati, et Salme alevikus on eemaldatud akna kaudu sisse tungitud eluruumi ja lõhutud uste kaudu kõrvalhoonetesse, kust on varastatud muruniiduk ja akutrimmer. Vargusega tekitati kahju 500 eurot.