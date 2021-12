▶ Tiina, sa oled pika kogemusega harrastusnäitleja. Kui palju sinus näitlejat alles on? Sa oled olnud peatoimetaja, poliitik, asutuse juht – mis rollis on enim vaja näidelda?

See ei ole nii väga näitlemine, vaid see, et tunned iseennast, oskad end kontrollida eri situatsioonides. Muidugi ei saa alati kõiki tundeid laiali laotada ja mul on miimika, kust saab palju välja lugeda. Aga kui on sobiv seltskond, kus end vabalt tunnen, siis võin vabalt nalja teha ja klouni mängida.