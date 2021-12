Mati lahkumine oli väga ootamatu, ehkki ta rääkis oma terviseprobleemidest tuttavatele palju ja valjuhäälselt. Septembrikuu lõpul tuli ta mulle kurtma narrivate laste üle ja rääkis, endal pisar silmanurgas, et arst oli keelanud ärritumise. Matit vaevas kõrge vererõhk. Lohutasin, et lapsed ei tee seda pahatahtlikult, vaid sedasi “näe, Hauga Mati!” hüüdmisega on üles kasvanud mitu põlvkonda kuressaarlasi. Ka mina. Mati sai aru ja leppis, et pipragaas (mida ta kandis kaasas kurjade koerte pärast) ja rusikas käsi tuleb ikka tasku jätta.