“Saarte Hääl on ilus leht,” ütles lehe esimene peatoimetaja Tiina Luks pärimise peale, mis talle esimesena lehega seostub. Meil on kujundaja Liina, kes on seda ilu loonud ja arendanud esimesest numbrist peale, meil on Ain ja veel mitu ajakirjanikku, kes üsna algusest rivis püsinud, meil on Ragna, kes lehe keeleilu läbi aja hoiab.