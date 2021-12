MUHU UUDISSED ⟩ Juu uotab jõulupühasid

Riede, 10. detsembri omingu, oo esimene. Neh kuolilastel oo sie jõululaada pidamine juba ühna vuata et igivana moed. Nie oo ikka kuolimajas oln. Neh, et kuolimajase ep sua selle tohmi viiruse pärast ikka võeruid easte laska mitte. Ja ega nie iseomadkid ojaksid paramini oma jäoga ühte punti ja ep köiks väga läbisegamini.

Aga neh, Liival oo ju nüid sur kange turumaja. Uhke notialune, misele just uied luasist uksed kua ette said ja terve suur keskväljak kua viel üle selle. Pia nõukest luata, et põle siadust! Nõnna et riede omingu kolivad lapsed oma laadaga tükkis turu piale. Suate nuori ettevõtjuid pirekse toeta ja suud magusaks ja isegid mõne uhke kingituse soeta. Laata pietse kellu poole kümnest poole üheteistmeni.