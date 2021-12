Spinni autor on meile muidugi teadmata, kuid selle vihje tagant paistavad hästi välja muuseumi juhtimisega seotud probleemid. Peamiselt on kriitika tulnud vallavalitsuse poolt ja abivallavanem Helle Kahmi kaudu.

Väheteada on seik, et Helle Kahm astus hiljuti Reformierakonnast välja. See justkui välistaks poliitilise määramise, mida keegi eluilmas muidugi ka ei kinnitaks. Teisalt taheti spinniga võib-olla ennetada, et Kahm tõe poolest lähebki apoliitiliselt kandideerima ja võidab. Siis näidataks kohe näpuga: “Aga me rääkisime ju, et omad panid paika!”