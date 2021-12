MEEDIAETTEVÕTTED ⟩ Eesti ajakirjanduse käibemaksu võiks langetada

Euroopa Liidu riikide rahandusministrid võtsid 7. detsembril vastu Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi muudatused, mis võimaldavad liikmesriikidel kehtestada paber- ja digiperioodikale käibemaksu nullmäära, teatas liit.

Varem olid nullmäärad käibemaksudirektiivi alusel üldreeglina keelatud, välja arvatud juhul, kui liikmesriikidele tehti Euroopa Liiduga ühinemislepingute raames erandeid.

"Praegusel ajal vajavad usaldusväärset teavet ja haridust tootvad ajakirjad ja raamatud võimalikult kiiresti nende väljaandmise elujõudu toetavaid otsuseid," ütles Soome Meedialiidu juhatuse esimees Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Läti parlament vähendas novembri keskel raamatute ja muude trükiste käibemaksu 12 protsendilt viiele. Viieprotsendine määr hakkab 1. jaanuaril kehtima nii trükitud kui ka digitaalsetele väljaannetele.

"Ka meie valitsusel on nüüd võimalik kehtestada ajakirjandustoodetele ja raamatutele nullmäär," ütles meediaettevõtete liidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldt.

"Leian, et nii ajalehed, ajakirjad kui ka raamatud vajavad hädasti seda võimalust, eriti veel praegusel ajal, mil valeinfo levib hoogsalt ja riigi eesmärk võiks olla see, et viia usaldusväärne teave võimalikult paljude inimesteni võimalikult soodsa hinnaga," märkis ta.

"Minu meelest võiks see olla Eesti valitsuse toetus ajakirjandusele varsti juba kaks aastat kestnud koroonakriisis, seda enam, et meedia toetusmeetmed on võrreldes muu Euroopaga olnud meil väga kesised. Samuti oleks nullmääraga käibemaks kohane ebaõiglase konkurentsi vaates, kus ülemaailmsed digihiiud toimetavad meie turul õiglaseid makse tasumata," lisas ta.

Praegu on digitellimuste käibemaks Lätis 5 protsenti ja Taanis null. Ajalehtede ja ajakirjade käibemaksumäär on Eestis 9 protsenti. 2020. aastal alandas Jüri Ratase valitsus ka digitaalse perioodika käibemaksumäära 9 protsendile, varem oli see 20 protsenti.

"Nüüd on Kaja Kallase valitsuse kord ja võimalus nullmääraga Eesti ajakirjandust toetada ning vähendada seeläbi internetihiidude ebaausa konkurentsi poolt," toonitas Viirmaa-Treifeldt.