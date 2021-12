Häirekeskusse on Saare maakonnast sel aastal teatatud 145 joobes juhist, mis on 2020. aasta 108 teatamisega võrreldes suur kasv. Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul on kaasliiklejate märkamine oluline osa liiklusjärelevalvest, sest Eesti teedel liigub igal ajahetkel mitu tuhat joobes juhti. Nende tabamiseks teeb politsei ju kõikvõimaliku, et ei juhtuks ränki õnnetusi.