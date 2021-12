Pension maksuvabaks

100 eurot juurde

Praeguste prognooside kohaselt on pensioniindeks iga-aastaselt tõusmas ja nii on 2023. aasta 1. aprillil keskmine vanaduspension eeldatavasti 622 eurot ja 2024. aastal 652 eurot. Seega tõuseb keskmine pension 2024. aasta 1. aprilliks praegusega võrreldes 100 euro võrra ja kogu pensionitõus on vanaduspensioni saajale esitatud eelnõu järgi tulumaksust vaba.

Soovime, et Eesti Vabariigis ei peaks inimesed pensioniea ees hirmu tundma, vaid et sellest kujuneks väljateenitud aeg, mil on võimalik keskenduda nii iseendale kui ka oma lähedastele. On oluline, et vanemaealised saavad end tunda rahaliselt iseseisvana. Need on esimesed sammud meie vanemaealiste heaolu tõstmise plaanist.