Toomas Kasemaa Kuressaarest: Kokkupuuted on väga väikesed. Vanasti ikka lugesin, kogu aeg tellisin, aga täna koju ei telli. Rohkem huvi pakuks kohalikud uudised, muud saab ju teistest lehtedest.

Juta Koost Kuressaarest: Loen lehte, muid kokkupuuteid ei ole, aga olen lehega rahul. Kõik on hästi. Ei oska öelda, et midagi võiks teisiti olla. Minu meelest on seal väga palju igasuguseid uudiseid ja mida minuvanusele inimesele siis vaja on. Väga meeldiv ajaleht.

Soovin, et nad ikka edasi elaksid ja oleksid sama toredad kui praegu ning tuleks sama palju selliseid ilusaid artikleid ja kõike, mis seal on.

Margareta Jõgi Kuressaarest: Loen Saarte Häält ja Kadi raadios on mu poeg ka kunagi töötanud. Saarte Hääl on mul tellitud, kogu aeg käib. Hea on lugeda.

Ja minu meelest on viimasel ajal veel paremaks läinud, ma olen väga rahul. Ikka palju edu kirjutamisel, et sulg oleks kerge ja silm oleks terav nägema igasuguseid häid ja halbu asju.

Koit Lepistu Kuressaarest: Tellisin küll varem Oma Saart, aga nüüd käib teine ajaleht. Ise lehte pole sattunud, aga lugeda on enam-vähem. Minu ootused oleksid muidugi suuremad. Tegelikult loed lehte ja ta on nagu Säde. Nõukogude ajal oli selline pioneeride leht. Ma vaatan, et ainult see noorte jutt on kõik. Mis avati, mida tehti, laagrid siia-sinna.

Aga sellist praktilist, lood majandusprobleemidest puuduvad. Küllap meeldiks see ka noortele, kes on sellised teoinimesed, et oleks selliseid lugusid rohkem. Aga minule isiklikult küll jah meeldib nii.

Maia Kuus Kihelkonnalt: Saarte Häält kodus ei käi, minu tütar aga töötas kunagi teie juures. Ma loen peaaegu iga päev, sest mul naabritel käib ja me vahetame lehti. Lugeda on vähevõitu. Tegelikult mina nii tark inimene ei ole ega oska öelda, mis teisiti võiks olla. Mingu ajalehel aga ikka hästi.

Lembi Paalits Sõrvest: Olen kursis, et sünnipäev on. Meil töö juures mängib Kadi raadio kogu aeg ja seal räägib ju Saarte Hääle uudiseid ja kodus käib ka Saarte Hääl. Leht meeldib, ega muidu ei telliks.

Ei oska öelda, kas midagi võiks teisiti olla. Saarte Häälele ikka jõudu edaspidiseks.

Kristel Niit Kuressaarest: Olen sünnipäevast kuulnud küll, Saarte Häält loen töö juures. Lehte veel sattunud ei ole, aga hetkel vist satun.

Lehega olen rahul. Mingeid ettepanekuid, et võiks midagi teisiti olla, tegelikult ei ole, maakonna lehena on kõik kajastatud, mis vaja ja see on piisav ning positiivne. Palju õnne, kallis juubilar, ja jätku edaspidisteks aastateks!