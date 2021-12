“Võime öelda, et konsensus vaktsineerimise kasulikkusest on Euroopa-üleselt olemas. Siit edasi, selle kohustuslikuks tegemine oleks minu hinnangul aga ühtse Euroopa tee häving. See ei arvestaks mitmekesisusega ei riikides ega üksiksiku tasandil ja see ei lähe kindlasti kokku euroopaliku ilmavaatega.

Vabadus lõpeb sealt, kus algab teise inimese õigus – õigus elule, neist üks tähtsamaid. Siin on olnud vajalik kehtestada piiranguid ja see on nihutanud ka õiguste piire. Kui muidu on need piirid paika loksunud pikema aja vältel, siis viimase kahe aastaga on tulnud neid kogu aeg vastavalt uutele teadmistele, uutele tüvedele või muutunud nakatamisnäitudele ümber sättida. Kahtlemata on see kõigi jaoks olnud keeruline.