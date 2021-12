Sellel koosolekul lepiti kokku põhimõtteline lahendus jalgpallihalli asukoha suhtes ja räägiti, et see võib kaasa tuua staadioni 150-meetrise jooksusirge mõningase lühendamise. Koolijuht oli sellega nõus ja soovis täiendavalt, et staadioni juurde ehitataks liivaväljak, kus saaks mängida rannajalgpalli ja vajadusel panna üles võrkpallivõrgud. See ettepanek aga ei puuduta jalgpallihalli detailplaneeringut, vaid saab käsitletud projekteerimise ja ehitamise käigus. Kas ja kuidas direktor koolipere liikmeid koosolekul arutatust ning tehtud kokkulepetest teavitas, ma kahjuks ei tea.