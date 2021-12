Ümberkorralduse eesmärk on kajastada kupüüridel uue Euroopa väärtusi ja pikendada paberraha eluiga ajal, mil peale on tungimas bitcoinid ja pangakaartidega maksed.

ECB juht Christine Lagarde ütles ajakirjanikele, et rahatähtede redisain algatati mõttega muuta euro kaasaja eurooplaste jaoks lähedasemaks. Ta andis mõista, et tänapäeval on Euroopa elanikkond palju kirevam kui paar aastakümmet tagasi. See koosneb erinevat päritolu inimestest ja erineva põlvkonna esindajatest.