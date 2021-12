MAAILM ⟩ Relvaäri õitseb ka pandeemia ajal

TÕUSUTREND: Nagu maailmas tervikuna on ka USA-s relvamüük mullu kasvanud ja seda vaatamata koroonaviiruse pealetungile. Pew’ uurimiskeskuse küsitluse kohaselt põhjendas 67% ameeriklastest relvaostu kaitsevajadusega. FOTO: nytimes.com

Pandeemia tekitatud majandusprobleemidest hoolimata on relvamüügi maht maailmas jätkuvalt suurenenud. Liidri kohal on endiselt demokraatlik USA, autoritaarse Venemaa relvamüük on aga veidi vähenenud.