aasta kaardilt, kus näha ka Kohtu tn 1 kinnistu. Koos Kauba tn 12 maatükiga on see tollasel kujul säilinud tänapäevani. 1747. aasta linnaplaanil on krundi omanikuna näidatud Christina Catharina Dellingshausen (sünd Knutzen, 1693–1757), raehärra Thomas Dellingshauseni lesk, aastal 1786 nimetatakse kinnistu omanikuna aga Anna Christina Drothenit (sünd Ahlbaum), kingsepp Carl Johann Drotheni leske.