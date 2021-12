Saaremaa piimatootjad on läbi aastate töötanud olukorras, kus toodangu eest saadav hind katab vaevalt kulutusi ja on lisaks veel ka väga heitlik. Lehmapidajate sõna otseses mõttes hobuse kannatus on ilmselt see, mis pole lasknud farme suuremas mahus kinni panna.